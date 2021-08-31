在部分家庭中可能會存在著從以前流傳至今的傳家之寶，有些是要價不菲的貴重物品，有些則是具有情感價值的遺物。近日英國一名婦人帶著自家的傳家寶上節目鑑定，沒想到專家一看到她的藍寶石就十分驚訝，直言這種大小、顏色的海藍寶石相當罕見，價值至少高達2萬英鎊（約新台幣76.2萬）。

根據《鏡報》報導，英國一名婦人日前參加BBC電視節目《古董路演（Antiques Roadshow）》，她帶著自家的傳家寶，一個鑲有藍寶石的精美鑽石胸針給專家鑑定，婦人透露這個胸針是從祖父那輩流傳下來的，似乎是在1920、30年代左右於巴西購買，20多年以來除了女兒婚禮以及一些特殊場合有拿出來配戴過，其餘時間都將它收藏在櫃子裡，也沒有人知道這個胸針的真實價值。

鑑定專家班傑明（John Benjamin）看到後十分震驚，直言：「能夠遇到這種大小、這種顏色，還如此美麗的海藍寶石（Aquamarine）真的非常罕見」，他進一步分析，指出這顆海藍寶石約有75克拉，胸針的邊框則是18克拉的白金，上方還有一簇火焰狀的鑽石，整個設計都非常具有60年代的風格。

班傑明表示這個胸針的大小和品質都是極品，如果投放到市場上將會相當搶手，「我無需再強調它的大小真的很驚人，我們在市場上幾乎看不到這些」，並推算胸針的價值大約落在2萬英鎊，現場所有人聽完以後都嚇一大跳，就連婦人也十分震驚，沒想到自家的傳家寶竟然如此珍貴、值錢。