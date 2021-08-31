無論是出差或是旅遊，住宿是多數民眾首要解決的問題，不過日前就有網友入住旅館之後，赫然發現房間天花板出現謎樣的「箭頭貼紙」，讓他十分錯愕，對此就有內行人解答背後真實用途，掀起熱議。

原PO在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，日前入住一間旅館，卻意外發現天花板有一個謎樣的箭頭貼紙，不禁好奇問道「請問這個貼在旅館天花板上的是什麼意思？該不會是施工沒有撕下來而已吧？」

貼文一出隨即掀起熱議，不少內行人解答「這個給回教徒的禮拜方向」、「我去馬來西亞每間都有，就是麥加方向」、「回教祈禱的方向，國際飯店都會有」、「聖地麥加及天房克爾白的方位」、「穆斯林友善餐旅，客房內會貼設Qiblah（禮拜方向）的貼紙」。

事實上，基卜拉（Qiblah）是穆斯林在禮拜期間進行禱告時所需要朝向的方向，目前規定為麥加的克爾白所在之方位。在國際上，多數的多信仰禱告室及常接待穆斯林的旅館，也會將基卜拉標示出來，隨著智慧型手機普及後，許多App也都有內建定位服務。