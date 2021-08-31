俄羅斯一名5歲女童日前和家人到動物園玩耍，逛到爬行動物區的時候，工作人員將一條蛇放到女童的脖子上拍照留念，沒想到下一秒這條蛇竟回頭狠咬她的臉頰，女童當場崩潰大哭，工作人員緊急把蛇抓走，父母也連忙打電話叫救護車，所幸最後女童並沒有生命危險。

根據《太陽報》報導，5歲的維多莉亞（Viktoria）日前和家人一起到動物園遊玩，當時他們逛到爬蟲動物區，並讓工作人員把一條蛇放到維多莉亞的脖子上拍照，沒想到下一秒這條蛇竟失控攻擊、狠咬她的臉頰，工作人員見狀立刻把蛇抓走，維多莉亞的父親也急忙叫救護車，所幸送醫治療後並沒有生命危險。

然而動物園的工作人員稱，這條蛇過去從未攻擊過任何人，不過維多莉亞在去爬蟲動物區之前，曾吃過一碗雞肉飯，還和園區內的小雞待在一起玩耍一段時間，爬蟲動物專家烏瓦洛娃（Ekaterina Uvarova）指出，蛇對氣味非常敏感，有可能牠肚子餓了，又正好聞到雞肉的氣味，才會將女童錯認為獵物，做出攻擊行為。

屋瓦洛娃還提出了另外一種可能，因為動物園裡的蛇都會受到遊客「過度關注」，導致牠們經常處於緊張、驚恐的狀態，「一直被觸摸的動物，沒有地方可以躲藏、沒有時間可以休息，不斷處於無法停止的壓力之中，這絕對不是一件好事，牠們很容易被激怒」。