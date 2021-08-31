家中經常出現詭異黑影，沒想到竟是地基主。日前一名女網友提到，去年廚房重新翻修，但施工期間卻頻頻出問題，她便承諾裝修好後，會一年三節的祀奉地基主，工程才順利結束，沒想到地基主之後卻頻頻現身，起初她非常害怕，之後才知道對方是在保護他們一家人。

一名媽媽在「爆系故事館」表示，由於自家廚房設備過於老舊，因此他們去年便決定重新裝潢，但詭異的是，施工期間頻頻出現問題，原本沒有祭祀地基主的她，便承諾裝整修好後，她會一年三節的祀奉地基主，此話一出，工程竟神奇的順利結束。

原po表示，「但我沒想到的是，原本的問題，會轉由另一種形式出現…」，某次半夜她準備回房間時，發現廚房裡閃過一個高大人影，當時她以為是大兒子在找東西吃，於是便在客廳等了一會兒，卻遲遲未見兒子出來，當她感到很納悶時，隨後聽到樓上傳來孩子嬉鬧的聲音，她才意識到，剛剛看到的人影並非大兒子。

原po隨後進廚房查看，發現裡面沒有半個人，這時她才看到，晚上煮的海鮮湯還放在瓦斯爐上，忘記拿進冰箱裡冰，放到隔天肯定會壞掉，「我趕緊收拾放進冰箱，並且誠心的感謝對方提醒我，雖然方式讓我有點害怕就是了，之後只要是剩飯沒冰，或是仍有菜餚還沒收拾，祂都會用類似的方式提醒著我」。

不僅如此，原po家最近裝了加壓馬達，導致廚房牆內老舊的水管頻頻漏水，因此多次提醒孩子們，洗完澡要記得關閉加壓馬達，不過他們偶爾還是會忘記，神奇的是，地基主也會幫忙提醒，「祂會讓我一直聽到流水聲，直到我發現了，關閉馬達後聲音才會消失」，最後她也表示，雖然她的經歷聽起來有些迷信，但她仍相信是地基主在照顧他們一家人，「每次總是會讓我感動滿滿心裡溫暖，也算是另類的體驗吧！」。