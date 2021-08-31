在路上經常會看到2隻不認識的狗相互吠叫的場面，然而英國一隻威爾斯梗犬卻有些與眾不同，每當牠外出散步、在路上看到其他狗狗的時候，不但不會感到排斥，反而還會主動上前擁抱對方，可愛的行為讓牠在當地爆紅，還有網友笑稱牠是「世界上最友善的小狗」。

Adorable seven-month-old puppy loves to cuddle the other dogs he meets on walks https://t.co/7TpC59is3s pic.twitter.com/BD7ttfnEzb — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) August 30 2021

根據《鏡報》報導，7個月大的威爾斯梗犬（Welsh Terrier）「鴨子（Duck）」的個性十分熱情，還很喜歡外出散步，因此飼主奎克（James Quirke）經常會帶牠到公園玩耍、結交新朋友，「牠只是想跑來跑去和大家一起玩，就像所有狗一樣，不過鴨子還會試圖去擁抱交到的新朋友，讓其他飼主都感到很意外」。

奎克透露「鴨子」幾乎來者不拒，不管對方的體型是大是小，「鴨子」都會努力給予擁抱，不過牠似乎發現了，和自己體型差不多的小狗抱起來比較容易。奎克還說，「鴨子」從小就會做出這個行為，其他人看到以後就會稱讚牠，說牠很可愛。

但只要沒有外出，「鴨子」就和普通的小狗沒有區別，對任何事物都充滿興趣，尤其是牠的玩具，奎克也驕傲地表示，「鴨子」是一隻非常友善的小狗，「牠喜歡和人類、小狗還有小動物們待在一起」，奎克雖然拍了許多「鴨子」和小動物在一起的照片，「但牠和其他狗狗擁抱的照片永遠是我的最愛」。