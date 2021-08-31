日本連鎖便利店「LAWSON STORE 100」在今年6月，推出一款香腸便當，裡面僅有白飯、5根香腸，還有少量的義大利麵，售價216日圓（約新台幣55元），看似簡單的配菜卻大受觀迎，原本只在少數分店販售，如今則改為全國開賣，而這一款爆紅的香腸便當背後，還藏有一段辛酸的故事。

日本電視台晨間節目《スッキリ》近日製作特輯，指日本連鎖便利店LAWSON旗下的「LAWSON STORE 100」，在今年6月底推出香腸便當，儘管配菜看起來非常簡單，但卻是花了10年才研究出來的產品，此便當是由LAWSON現任經營部部長林弘昭策劃的，非常喜歡吃香腸的他，10年前就多次向商品開發部提案，希望能製作僅有香腸配白飯的便當。

不過香腸飯的概念提出後，馬上被駁回，負責人更表示「這樣的便當，怎麼可能會有人想買」，林弘昭被拒絕後並未放棄，他又分別在2011年、2012年向相關部門提出，但結果都被拒絕，2013年他直接請食品樣本工廠，製作「香腸便當」的樣本，豈料還被工廠員工笑稱「香腸人」，直到2015年林弘昭從關東地區被調任至關西地區，香腸便當才終於獲得研發機會。

林弘昭被調任至關西後，他又向負責人山田提出此建議，沒想到竟被採納，之後開始準備商品開發工作，豈料隔年他又被調回關東，香腸便當開發工作只能延宕，但林弘昭並不打算放棄，在2017到2019年陸續提案，但都遭到回絕，直到2020年，願意接受建議的負責人山田，也被調任至關東地區，兩人便攜手開發出「香腸便當」。

有趣的是，香腸便當開始販售後，受到大眾喜愛，除了價格親民外，簡單樸素的口味，特別受到30至40歲的消費者歡迎，吃過的顧客表示，「香腸的煙燻味非常濃，味道比想像中還要好吃」，更將香腸便當評為「物美價廉」的食品，而林弘昭目前已在著手進行開發第二款便當，希望以便當裡常見但卻未被當成主菜的食材為主要賣點。