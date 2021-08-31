寵物的壽命比人類短，養了很久的寵物某天若是要和自己「天人永隔」，飼主一定都會非常難過、捨不得。德國一名男子飼養的愛犬在今年3月份因病過世，他和伴侶久久都無法從悲傷中走出，沒想到3個月後，他抬頭往天空一看，竟發現一朵和愛犬極其相似的雲，讓他瞬間感動不已。

德國男子佐伯特（Emanuele Zaubert）和伴侶萊德穆勒（Walter Ledermuller）養了一隻法國鬥牛犬朱尼爾（Junior），2人1狗的感情非常親密，飼主還為牠開設社群帳號，在上面分享日常生活照片，有時候還會一起唱歌拍片，吸引許多粉絲喜愛，數年前合唱的「Let It Go」影片甚至突破了百萬觀看，讓朱尼爾成為網路上小有名氣的「狗明星」。

然而高齡11歲的朱尼爾近年來開始出現一些身體毛病，今年初還因為中風以及後遺症多次進出寵物醫院，為了讓愛犬不要再受苦，佐伯特和萊德穆勒忍痛做出安樂死的決定，3月時朱尼爾就躺在佐伯特的懷中安然離去；不過2人對於愛犬的離世始終無法釋懷，幾個月以來都會在社群平台上PO出朱尼爾的回顧影片，流露出滿滿的不捨。

直到今年6月，佐伯特和萊德穆勒在街上散步時，無意間抬頭往天上看，沒想到竟發現一朵和朱尼爾外貌極其相似的雲，就連五官都清晰可見，這個意外讓2人又驚又喜，立刻拿出手機將這幕拍下並分享到臉書上，他們在文中寫道：「我們好想念朱尼爾，以至於今天在天空上看見牠了。這純屬巧合，還是朱尼爾傳來的訊息？」。

網友們看到照片都覺得十分感動，紛紛留言：「看起來真的很像朱尼爾，我們大家也都很想念牠」、「朱尼爾肯定是想告訴你們，牠一直陪在你們身邊守護著你們」、「朱尼爾現在肯定在天堂快樂的奔跑、玩耍還有唱歌啦！」、「如果你們認真聽，一定可以聽到牠的歌聲！」。