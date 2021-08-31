有肌肉的狗！在日本埼玉縣開設槍械店的飼主，在店裡養了一隻拉不拉多犬，一天外出回到店裡後，發現愛犬始終背對著他，看起來垂頭喪氣，非常沒有精神，而飼主也將牠的模樣拍下來po網，有趣的是，牠的手臂和背部露出大塊肌肉，意外成為亮點。

飼主在埼玉縣加須市開設一間槍械店「豊和精機製作所」，而他也經常帶9歲的拉布拉多犬「瑪莉」至工作地點，也讓愛犬意外成為店裡的活招牌，一天他回到店裡後，發現「瑪莉」低頭看著地板發呆，看起來心事重重，讓飼主覺得非常有趣，便將其拍下po網。

飼主將照片分享至推特帳號@HowaSeiki，並寫下「牠看起來有些不開心」，從照片中可見，「瑪莉」似乎在低頭沉思，待在原地一動也不動，甚至不願轉身向主人討抱，讓人看了非常擔心，有趣的是，「瑪莉」垂頭時，露出非常明顯的背肌線條，與牠無助的樣子形成對比，也意外成為照片亮點。

飼主也表示，當時他只是單純想分享照片，沒想到忙完其他事後才發現，這篇po文竟引發討論，如今更是累積5.9萬人按讚。不少網友表示「後面看起來像是一個疲憊的上班族」、「看到牠的背肌，還以為是一隻袋鼠呢」、「看到這個肌肉線條，我以為牠在做伏地挺身」、「本來想安慰牠的，看到背肌就不敢惹了」。