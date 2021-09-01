日本福岡市一名30多歲男子，日前至早良區爬山，遇到一隻從未見過的動物，尾巴比身體還長，外型看似猴子，但頭部卻長得像黃鼠狼，當牠一看到人後，不但沒有被嚇到，甚至還緊跟在男子身後，男子也將其模樣拍下PO網，引發討論。

根據《西日本電視台》報導，一名男子上個月28日至早良區爬山，途中看到一隻動物蜷曲在地上，起初以為是死掉的獾或是鼬，但他走近查看後，這隻動物馬上爬了起來，看到人靠近，牠不僅不害怕，反而對男子窮追不捨，追到人後不斷嗅著對方的鞋子。

男子一開始非常害怕，由於不清楚此為何種生物，擔心若被咬傷恐會生病，因此觀察一陣子後，發現牠似乎很習慣親近人，推測可能是有人飼養的，便將這隻動物裝進塑膠袋，隨後送至附近的警局，而警察看到這一隻珍奇異獸後，也感到非常驚訝。

平川動物公園的園長對此解釋，這隻動物叫做「蜜熊」，外型乍看之下像猴子，但屬於浣熊科，體長43至56公分，尾巴長40至56公分，產於中南美洲的北部地區雨林，屬於雜食性動物，主要吃果實，有時也會吃鳥蛋、昆蟲及鳥類等，蜜熊的長尾巴非常靈活，可捲住樹枝保持身體平衡，濕季喜歡吃高營養無花果，乾季則吃巴沙木的花蜜，長約12公分的舌頭吃花蜜時，還能幫助授粉，促進雨林生態系統的健康。

園長也提醒，有些人會將蜜熊當作寵物，但牠們原本屬於野生動物，不建議民眾飼養。經過警方調查後，得知這隻蜜熊是從福岡寵物店逃走的，雖然此次牠並沒有攻擊人，但專家也提醒，民眾若在戶外遇到野生動物，千萬不要隨意觸碰，建議直接聯絡警方處理。

而臺北市立動物園也有蜜熊，分別是21歲的「小白」和19歲的「娃娃」，牠們不僅會分享果樹，也會分享休息的樹洞，「小白」與「娃娃」是夜行性動物，白天時牠們會擠在一起睡覺，保育員也觀察到牠們不同的喜好，發現「小白」喜歡在棲架上活動，而「娃娃」則喜歡在地面用餐。