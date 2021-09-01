俗稱鬼月的農曆7月有許多不能做的禁忌，長輩都會耳提面命要孩子少去海邊、溪水邊，防止意外發生。新加坡一名男子日前在臉書上，接受網友的匿名挑戰，在正值鬼月的時候橫渡新加坡河，豈料這名男子才下水5分鐘就神秘消失，陪同的友人嚇到立刻報警，最後在水深3公尺處找到他的遺體。

根據《AsiaOne》報導，這起意外事件發生在8月27日，45歲男子雷森（Raysan Ace）接受匿名網友挑戰，在農曆7月橫渡新加坡河，凌晨2點30分左右他來到駁船碼頭（Boat Quay），並由友人幫忙拍攝、在臉書上直播，從畫面中可以看到，雷森先脫下自己的上衣，接著對鏡頭說自己願意接受挑戰，同時還提醒其他人不要輕易模仿，隨後他就一步步慢慢走入水中。

一開始在一片漆黑中仍可以看到雷森游泳激起的水花，豈料5分鐘過後他就突然消失在河上，但友人還是持續拍攝長達30分鐘，才終於驚覺不對勁，嚇得急忙打電話報警，當地救難隊接獲通報後，在晚間8點45分左右抵達現場，最後潛水員在距離河岸60公尺、水深3公尺的地方找到雷森，但他早就已經沒有呼吸心跳。

事實上雷森過去經常進行靈異挑戰，在2個星期前他才到知名的鬧鬼景點獨自過夜，影片上傳到YouTube頻道後吸引超過23萬人觀看，不過這次卻為了要證明自己「有Guts」而喪命，讓不少網友都大嘆不值得，「可能是水太冷、身體不舒服，甚至連呼救聲都沒有，他身上也沒配戴警示燈就游出去，為了這種挑戰真的值得嗎？」。