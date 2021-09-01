俄羅斯一名男子日前在一處淹水的西瓜田中，看見了5隻全身濕透，且尾巴交纏在一起的幼鼠，他推測很可能是鼠媽媽為了讓孩子不要溺死，才會故意把牠們綁在一起，而這段影片曝光後也引發網友熱議。

根據《太陽報》報導，俄羅斯男子拉蘇洛夫（Alibulat Rasulov）近日在位於斯塔夫羅波爾邊疆區（Stavropol Territory）一處淹水的西瓜田內，看到有5隻全身濕透、尾巴纏繞在西瓜莖上的幼鼠，拉蘇洛夫伸手將牠們解救下來，卻意外發現牠們的尾巴緊緊地打結、纏繞在一起，他推測很可能是鼠媽媽故意這麼做，來防止孩子們掉進淹水的田地中溺死。

事實上這種多隻老鼠尾巴纏繞在一起的現象稱做「鼠王（Rat King）」，大多數的案例都是在德國被發現，最早的紀錄出現於1564年；在傳統的迷信當中，「鼠王」代表著不祥的預兆，常常與瘟疫有關，因為當時的黑死病就是由老鼠造成的。

至今科學家們對於這種現象還是感到非常困惑，有些人認為牠們可能接觸到了某種像是樹膠等黏性物質，才會被交纏在一起，再加上因為驚慌失措而試圖掙脫，導致尾巴越拉越緊、難以解開。

奧塔哥博物館（Otago Museum）自然科學館館長伯恩斯（Emma Burns）則認為這是一種自然現象，因為老鼠的尾巴天生就有「緊握」的反射動作，這可能使牠們黏在一起。

不過福坦莫大學（Fordham University）研究老鼠的博士生庫姆斯（Matthew Combs）卻抱持不同的看法，他覺得「鼠王」很可能就只是神話，但部分人用造假的證據來將它延續。