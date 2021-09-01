國外一名民眾日前開車，與朋友欲前往西班牙塔里法市的海灘，沿路遇到幾頭放牧牛隻，他們一時興起便決定向牛問路，起初只是想用開玩笑的方式拍片，沒想到牛似乎聽得懂他的話，竟還轉頭為他們指路，影片曝光後，讓不少人覺得非常有趣。

網友@Pedro_Alcon日前與朋友開車，前往塔里法市的波洛尼亞（Bolonia）海灘，沿路遇到幾頭放牧牛隻，他們便將車停在牛的旁邊，開玩笑地問「你好，抱歉請問一下，你知道要怎麼去波洛尼亞嗎？」，他們當時只是想看牛會有什麼反應，因此還拿出手機拍攝。

神奇的是，牛似乎聽得懂一樣，竟轉頭替駕駛指引方向，而牠所指的方位就是正確路線，駕駛當下非常驚訝，憋笑說「在那邊啊！謝謝你」，這幕讓一旁的朋友看傻，說「老兄，這實在是太棒了！」，隨後兩人都忍不住笑了出來，雖然牛並非聽得懂人話，牠的舉動只是巧合，但完美的搭配讓這段影片獲得37萬觀看次數。

Imagínate ir a darte un baño y al regresar te encuentras una vaca retinta a la sombrita de tu sombrilla en la playa de #Bolonia. Nunca la frase ‘esto solo pasa en Cádiz’ tuvo tantísimo sentido. Foto de Agustín Cárdenas. pic.twitter.com/4N0Lj36Qva — Laura Garófano Escudier (@lauragarofanoes) June 29 2021

不少人表示，「果然是在地牛」、「當你有地陪時，誰還會需要GPS導航？」、「牠們可能被問過很多次了」、「牛的靈性真的很高」。此外，由於波洛尼亞海灘的沙子非常細，因此經常吸引附近的牛來休憩，意外成為牛的天堂，先前遊客至波洛尼亞海灘玩時，就遇過牛跑進他們撐起的陽傘底下休息。