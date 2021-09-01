新冠疫情爆發後，民眾被要求戴上口罩防疫，猴子看到此行為後，也有樣學樣。南非誇祖魯-納塔爾省一名婦女，日前外出時遇到好幾隻猴子，其中一隻猴子撿到一個口罩，便拿起來，模仿人類戴在臉上，不過因為口罩太大片，反而變成猴子的面罩。

居住在誇祖魯-納塔爾省東南部城市德本（Durban）一名婦人貝納德（Sharon Benade），日前外出時遇到好幾隻猴子，坐在路邊休息，而猴子似乎也非常習慣人類，看到貝納德靠近，也未感到害怕而離開，有趣的是，貝納德發現其中一隻猴子，在路邊撿到一個口罩，牠似乎知道該如何使用。

只見猴子熟練地將口罩攤開，並往臉上戴，而且還對齊口罩中間的折線，不過由於口罩對猴子來說太大，導致牠整張臉都被遮住，直接變成面罩，儘管看不到前面的路，但牠並未發現不對勁，且猴子沒有將拉繩固定在耳朵上，因此牠沒走幾步路，口罩就掉了下來，有趣的是，牠似乎很喜歡戴口罩，之後又將它戴在臉上。

貝納德將過程拍下來PO網，笑著說「猴子看人類戴口罩戴這麼久，牠們也學會了」。影片上傳至今累計260萬次觀看，不少網友表示「猴子比某些人類還聰明」、「猴子居然也懂防疫」、「不愧是猴子，Monkey see monkey do（有樣學樣）」，也有人提醒，使用完口罩後不要亂丟，以免纏住野生動物，導致牠們死亡，先前英國就出現海鷗被口罩纏住腳，造成牠飛行困難、雙腿腫脹。