大陸一名女子自從年初拿了家裡母鵝下的蛋以後，就被公鵝列入了「偷蛋黑名單」，每次只要見到女子出現，就會緊追在她的背後試圖攻擊她，讓女子感到十分崩潰，為了防止鵝蛋再次被拿走，公鵝還會守在下蛋的母鵝身邊，執著又搞笑的行為讓網友們都笑翻了。

根據《時間視頻》報導，居住在吉林省長春市的何小姐，今年年初時拿了家裡母鵝下的蛋，沒想到卻被一旁的公鵝看到，對方立刻把她當成「偷蛋賊」，不斷狂追猛咬，而且這隻公鵝還非常記仇，這半年以來只要看到何小姐出現，就會緊追在她的背後、試圖攻擊，讓她感到頭痛不已，只能無奈躲進一旁的屋子裡，等到公鵝離開再取蛋。

何小姐在採訪時透露，這隻公鵝為了不要讓「舊事重演」，只要發現有一隻母鵝下蛋了，牠就會守在窩旁邊陪伴，每當何小姐到這裡來拿鵝蛋，公鵝一看到她就會狂奔攻擊，而且牠還很聰明，知道不要正面衝突，總是「搞偷襲」，執著的行為讓何小姐哭笑不得，也無奈地誇獎牠「很有靈性」。

消息曝光後不少網友都覺得非常有趣，紛紛笑說：「這個公鵝天蠍座的吧」、「鵝：冤有頭債有主，殺子之仇不能不報！」、「難怪古人會養大鵝幫忙看家護院」、「護妻護崽狂魔的大公鵝」、「時候被鵝追過，現在都有陰影」、「這公鵝對每隻母鵝都那麼好，根本就是『中央空調』吧」。