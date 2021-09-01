大陸山西一名女嬰18年前出生時，因先天性面部缺陷被遺棄，最終被養父扶養長大，由於外表的缺陷，導致她個性非常自卑，養父為了幫女兒進行面部修復手術，咬牙工作幫孩子籌醫療費，最終女嬰的外貌獲得改善，18歲的她也成為父親的驕傲，考上山西中醫藥大學，未來想幫助有需要的人。

根據《紫牛新聞》報導，王銀行與患有心臟病的妻子結婚後，遲遲未生下孩子，因此他們一直很想領養小孩，2003年7月王銀行得知有女嬰被遺棄，便至地方行政機關查看，當時他們前面還有3對夫妻等著領養小孩，但他們一看到女嬰後，都表示不願意領養，因為女嬰患有先天性面部缺陷，導致她的鼻子兩側高低不同。

但王銀行並不介意，表示「第一眼看到她的鼻子，一高一低，跟正常人的不一樣，我沒有孩子，我跟老婆都很喜歡孩子，當時就跟負責人說要養她」，之後便辦理相關手續，順利將女嬰帶回家，並取名為「王淋宇」，而王淋宇2歲時曾動過面部手術，但並沒有太大改善，王銀行只能一邊工作賺錢，一邊帶孩子四處求醫。

諮詢過許多醫師後，得知面部缺陷手術，須等到孩子12歲才能做，儘管家境並不富裕，但王銀行仍下定決心，一定讓孩子擁有正常的臉，豈料不久後，妻子就因心肌梗塞過世，王銀行回憶說，「當時所有親戚朋友都勸我，不要養這個孩子了，做手術要花很多錢，我說既然領養了人家，就得有這個擔當，不管想什麼辦法，一定要給她做手術」。

王銀行難過的提到，女兒從小就很懂事，也不會哭鬧，由於她的長相異於常人，因此經常受到同儕的異樣眼光，就連大人看她，也像是在看怪物一樣，也因為如此，女兒經常低著頭，變得越來越內向，不過王淋宇從小就很認真，王銀行表示「從小學到高中，她每年都能拿回5、6張獎狀」、「女兒一直都很乖，學習成績也非常優異」。

直到2015年，父女倆在求醫的過程中，遇到西安交通大學第一附屬醫院整形美容外科醫師舒茂國，對方得知王淋宇的狀況後，主動聯繫慈善基金會申請手術費贊助，經過5次手術後，王淋宇的面貌獲得極大改善，如今她的外貌與正常人幾乎沒有差異，而她受到養父與舒茂國的影響，也決定要成為一名醫師，如今成功考上山西中醫藥大學。

王淋宇表示，「到了學校，我會好好努力，應該沒有人再叫我怪物了，希望能交到好朋友」，指這一路走來，她受到許多人的照顧，她也都默默記在心裡，以後要好好讀書，「如果不是他們這樣幫我，改變我的面貌，可能我一輩子都會自卑…」，未來她也希望能照顧爸爸，學習專業知識回報社會，幫助更多需要幫助的人。