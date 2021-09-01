狗狗的嗅覺非常靈敏，可以聞到一些很細微且人類無法察覺的味道，提早得知危險將要發生。英國一名女子長時間都有肚子脹氣的困擾，但她本身就有腸胃道問題而不以為意，然而愛犬卻察覺不對勁，好幾個禮拜都表現得很反常，最後還跳到她身上，幫忙「擠出」腫瘤，女子才驚覺自己罹患了3期卵巢癌。

根據《每日郵報》報導，41歲的泰絲（Tess Robison）患有食物不耐症（food intolerance），多年都飽受背痛和腹脹的困擾，今年年初她感覺自己腹部脹痛，但卻認為只是食物不耐症導致而不以為意，不過她飼養的吉娃娃蘿拉（Lola）機警地察覺不對勁，好幾個禮拜都表現得十分反常，只是靜靜地坐著、盯著泰絲的肚子看。

就在某天，蘿拉重重地跳上了泰絲的肚子，她瞬間感覺到一陣強烈劇痛，而她的腹部也在外力的影響下，擠出了一個突起的腫瘤形狀，泰絲很快就意識到事情不妙，急忙到醫院就診，最終在今年1月被確診為3期卵巢癌。

如今泰絲腹腔中直徑約12公分的惡性腫瘤已經被切除，並接受了6次的化療，子宮也在手術中一併被摘除，目前正在復原當中。

日前接受採訪時，泰絲表示是愛犬救了自己一命，「我無法形容我對蘿拉的感謝之情，要是沒有牠，我可能就不會在這裡了」，此外從這次的罹癌經驗她也有了許多感觸，「我以前總是無法離開舒適圈，因為這讓我很焦慮，甚至感覺自己只是為了活著而活著，如今我會盡情去做那些我能做的事情，時間非常寶貴，千萬不要浪費了」。