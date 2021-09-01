狗也懂得享受。美國德州有一名飼主發現，她飼養的黃金獵犬，每天只要一到日落的時間，牠馬上跑出去，安靜地坐在門廊看夕陽，而她也將愛犬愛夕陽的背影拍下，並上傳至抖音，讓不少人直呼不可思議，並表示「這隻狗擁有一個老靈魂」。

根據《每日星報》報導，居住在德州奧斯汀的納薩爾（Katelyn Nassar）飼養了一隻黃金獵犬，有趣的是，每天一到日落的時間，愛犬就會馬上奔出去，坐在門廊看夕陽，而且每天都是同一個位置，讓納薩爾感到非常驚奇，並將愛犬的背影拍下，分享至抖音（TikTok），意外引發討論。

這一段影片獲得460萬觀看次數，融化不少人，許多網友回應，「牠是一隻擁有老靈魂的狗，想知道牠的前世是誰？」、「牠看夕陽的模樣，好像在感嘆自己的狗生」、「我家的狗也是，散步到一半時，牠經常會停下腳步聞花香」、「很顯然，牠的前世可能是人類」、「我的狗以前也會這樣，直到牠2年前過世，看到這一段影片，讓我感覺非常暖心」。

納薩爾在網友的建議下，也錄下她與愛犬坐在門廊看夕陽的影片，同樣獲得回響，累積570萬觀看次數。黃金獵犬的性情非常溫和，牠們的智力、對小孩的容忍力都非常出眾，因此經常被訓練成殘疾援助犬，例如盲人導盲犬和聾人聽力狗，或是獵犬、探測犬和搜索救援參與犬。