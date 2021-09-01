案主line我說一次想溝通兩隻離世貓咪，我問她可否先做後面走的那一隻，因為對我來說，好好地先跟一隻溝通比較重要。但讓我意外的是主人回答我:「兩隻一起走的！」

我驚訝的問：「這也太不尋常，兩隻貓一起離世？」對方隨即傳來兩隻貓一起墜樓、躺在血泊中的照片給我，老實說，我很怕看到過世當下的照片，尤其是沒有心理準備的情況下，接著主人說，兩隻貓互相追逐，意外越過了兒子房間的紗窗，結果雙雙墜樓。

我的天哪！

而且貓咪摔死的例子比我想像中多，因為很快又有一位預約者也是同樣的狀況，這個個案家裡只有三樓而已，但貓咪掉下去後也沒有活過來，可見貓咪墜樓死亡的案例實在不容小覷，這有一個專有名詞叫做「貓咪跳樓症候群」，好發於5歲以下活動力最旺盛時的貓咪，樓層多半是2-7樓。

喵喵天生好奇心重，不論鳥或蟲蟲在陽台動來動去，興奮追逐中都會讓牠忘了高度，縱身一躍，然後慘劇就發生了。

九命怪貓也許存在，但不是每隻貓都這麼幸運，貓奴最好別因此鬆懈了保護安全的措施。記得看過一個大陸專門營救貓咪困在窗台的私人單位出任務，艱難的是，膽小的貓咪看到陌生人靠近，會因緊張更想跳樓逃跑，所以往往單有救貓的一顆好心腸卻不懂貓性的話，常會弄巧成拙，留下遺憾。

這個案例貓咪之所以出意外，在於爸媽不喜歡貓咪，於是要求所有貓咪晚上只能睡陽台。陽台有洞，家裡人都知道，但幾隻貓咪掉過幾次都安然無事，沒想到只有三樓高度，家裡最小的那隻虎斑貓就沒再醒過來。

一開始連上線，我就先跟貓咪說；「你受苦了！」因為就在祂墜樓受重傷快要一命嗚呼時，又被野狗補上一槍，一口斃命，真是命運多舛。

主人到廟裡抽籤，說祂福報好，會投胎到好人家。但祂說：「墜樓那天我受到太多驚嚇，暫時還不想投胎，如果要，也不要投胎當狗」，現在祂可是一想到狗就害怕，「而且狗還會吃自己大便，好噁心」，祂說。

由於爸媽不喜歡貓，火化時也只有請人來家裡帶走送去集體火化而已，沒有家人陪在身邊送行，這些都對小主人心理造成極大的愧疚，貓咪當然也有些失望，但祂說不會怪姐姐，因為祂也怕姐姐承受不了推進焚化爐的那一霎那，愛貓形體灰飛煙滅。

這隻虎斑貓最後很驕傲的說，因為祂，家裡其他三隻貓咪現在都得到豁免不用睡在陽台了，也算是不虛此行，希望姐姐能誇獎祂的貢獻。真是一個善良又可愛的小虎斑，祂覺得犧牲自己救了其他同伴，就是祂此生最大的意義。