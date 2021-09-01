許多人覺得小貓小狗可愛，就會想嘗試飼養，但寵物漸漸長大後，才發現照顧起來並不容易，有些人甚至會選擇棄養。荷蘭一名買家近日買下一棟房子，豈料他至現場查看屋況時，發現屋內竟躲著一隻骨瘦如柴的貓，隨後將牠送往醫院檢查，發現牠疑似是肚子太餓，竟吃屋內的紙張充飢。

根據《Dailystar》報導，荷蘭一名買家日前在拍賣會上，拍下鹿特丹郊區一棟房屋，豈料他前往現場看屋時，一進門就發現，地板上有不少散落的紙張，屋內還有一隻虎斑貓，對人非常有警覺性，買家擔心虎斑貓健康有問題，因此便將牠送往獸醫院檢查。

檢查後發現，虎斑貓的胃裡竟有大量紙張，而且沒有其他食物，獸醫推測，虎斑貓遭前屋主惡意丟棄，讓牠在屋裡自生自滅。經警方調查後，發現該棟房子的前屋主從7月初開始就不見蹤影，代表虎斑貓獨自在屋裡生活52天，期間肚子餓就吃紙張充飢，渴了便至房內的水龍頭下喝水。

警方表示，目前仍在尋找前屋主的下落，而他也將面臨虐待動物的指控，獸醫也提到，他們將虎斑貓取名為「芬恩（Finn）」，目前牠正在接受治療，復原狀況良好，不過牠可能因曾被棄養，導致牠對人失去信任，如今只要看到有人靠近，芬恩的情緒就會變得非常暴躁，讓人難以接近。

而當地動物保護協會負責人迪克（DikNagtegaal）表示，「虎斑貓曾被拋棄，因此對人有警戒，這是可以理解的，牠對自己所經歷的一切感到不安，而且牠剛被救出來的時候，身體非常的瘦，所幸現在已恢復健康，我們將替牠找到合適的主人，好好照顧牠」。

★中時新聞網提醒您，以領養代替購買。