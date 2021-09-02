不愧是戰鬥民族，就連飼養的寵物都跟別人不同！俄羅斯一名正妹迪綺卡（Veronika Dichka）日前開車載著「寵物熊」郊遊踏青，但這隻巨無霸喜馬拉雅熊並非被關在籠內，而是愜意的坐在副駕駛座上看風景。

根據《每日郵報》報導，24歲的迪綺卡經常開車載著她的寵物熊「托普蒂日卡」（Toptyzhka）在西伯利亞兜風，穿梭在森林和田野之間，讓牠能擺脫大城市，開心爬樹、奔跑，還不會嚇到人。

迪綺卡透露，一起旅行期間，從不使用籠子，而是讓牠全程坐在副駕駛座，而托普蒂日卡也表現得很好，「牠是一隻好奇心旺盛的熊，不僅習慣用鼻子開關車內的燈，還會調皮的玩弄安全帶，尤其對方向盤特別感興趣」。面對外界好奇她難道不怕棕熊獸性大發，迪綺卡直言「恰好相反，托普蒂日卡讓我感到無比安全」。

事實上托普蒂日卡真正的飼主並非迪綺卡，而是女子基爾薩諾娃（Maya Kirsanova），因為近期碰上困難，才會將托普蒂日卡交由迪綺卡暫時飼養，她也表示，「從那之後我幾乎每天與牠共處」。

過去迪綺卡也曾曬出和寵物棕熊「阿奇」（Archie）在西伯利亞南部釣魚的照片，一人一熊愜意釣魚的景象同樣讓人印象深刻。迪綺卡透露，阿奇從小就被圈養，沒有謀生的能力，「我們從野生動物園救了牠，但無法將牠放回大自然」，獲救後的阿奇將她當成家人，「我們分享食物，牠害怕時會睡在我的懷裡，躲在我身後」。