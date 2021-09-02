美國一名旅遊部落客日前至佛羅里達州的大沼澤地國家公園，使用無人機拍攝鱷魚時，鱷魚似乎把無人機當成獵物，突然躍出水面將其咬下，之後大口地吃了起來，而無人機裡的電池被咬破後，瞬間冒出濃煙，這一段畫面也引發網友抨擊。

根據《每日郵報》報導，旅遊部落客蘭格（Dev H Langer）先前至大沼澤地國家公園（Everglades national park），使用無人機近距離拍攝鱷魚「喬治（George）」，當無人機飛到鱷魚頭頂上約1英尺（1.6公尺）的位置時，馬上就吸引鱷魚的注意。

鱷魚瞬間躍出水面，一口咬住無人機並開始咀嚼，無人機裡的電池被鱷魚咬破後，開始飄出陣陣濃煙，鱷魚似乎把無人機當成獵物吃，當時蘭格與友人在一旁喊著「喬治，不，不要吃啊」，期間還笑了出來，蘭格隨後也將這段影片分享至抖音，累積近400萬觀看次數。

不少人氣憤的表示，「無人機不能這麼靠近野生動物，這不是基本常識嗎？」、「這就是國家公園裡不能使用無人機的原因」、「電池裡的鋰會和水產生反應，這隻鱷魚可能會因胃部被灼燒而喪命」、「在佛羅里達州，騷擾或傷害短吻鱷是三級重罪」。

而蘭格之後堅稱，喬治並沒有因吃了無人機而受傷，也澄清拍攝地點在國家公園外，並發文表示「喬治過得很好，雖然之後看起來還是有點飢餓」，但網友對於這番解釋並不買帳，還有一位自稱是佛羅里達州環境保護單位的人員表示「你真的不應該發這段影片，根據情況來看，你很有可能被逮捕」。