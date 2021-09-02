9月1日是台灣的開學日，在俄羅斯則是知識節，當地許多學校也是在這一天開學。俄羅斯伯力一間學校為了慶祝開學，竟請一名女老師身穿白色薄紗，在學生與家長面前跳肚皮舞，而消息曝光後，引發民眾與教育單位不滿，也將調查整起事件。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯校方為了慶祝學生放完暑假返校，通常會以舞蹈和音樂表演方式歡迎學生，豈料俄羅斯東南部城市伯力（Khabarovsk）的「第76號學校」，9月1日歡迎學生回到校園，竟安排一名女老師穿著性感舞衣，在學生面前表演肚皮舞。

影片中可見，女老師上衣布料非常少，只能遮住胸部，露出事業線，而底下的舞裙則大開衩，腿部線條若隱若現，現場觀看的不僅有家長，甚至還有7歲的小一新生。這段影片流出後，讓不少家長很氣憤，表示「是不是學生爸爸們，出錢要求老師這樣表演啊」、「好像脫衣舞俱樂部的表演」。

當地教育部對此表示，「這樣的表演在兒童面前非常不恰當，該校校長將為這名老師的行為負責，學校將接受一系列的調查」。總部設於莫斯科的家長媽媽會會長布卡雅（Tatyana Butskaya）則抨擊，開學日的重點應該放在學生身上，「知識節是學生的日子，應該讓孩子們穿制服向老師獻花。儘管年紀小的學生可能看不懂肚皮舞表演，但高年級的孩子肯定很尷尬」。

不過也有網友持反對意見，指這種表演方式蠻創新的，「總比看軍隊遊行好吧！」、「我覺得這並非低俗的娛樂表演，而是一種象徵鳥的舞蹈，向孩子傳遞永不放棄的信息」，目前「第76號學校」並未對此事作出回應，也未透露女老師的姓名。