日本一所高中為了讓學生瞭解生命意義，要求他們宰殺自己養大的雞，當時引發外界討論。日本一名YouTuber也決定吃自己養的豬，先前他養了一隻迷你豬，並為小豬開設頻道，表示100天後將小豬養大，就要殺了煮來吃，意外引發討論，而昨（1）日剛好是第100天，飼主也po出小豬被煮的影片。

日本一名網友先前養了一隻迷你豬，取名為「五花肉」（カルビ），還為牠開設YouTube頻道，叫做「100天後要吃掉的豬（100日後に食われるブタ）」，顧名思義就是飼主養小豬百日後，就要將牠殺了煮來吃，由於頻道名字非常驚悚，頻道創立僅3個月，就吸引11萬人追蹤。

每天飼主都會po出小豬的日常，粉絲們就好像在為「五花肉」的生命倒數，飼主會幫牠搔癢、與牠玩遊戲，還會帶小豬出門散步，就像普通的主人與寵物的互動，但有時飼主又會po出「五花肉」與炸豬排的合照，也讓不少人擔心，飼主並非開玩笑，是真的會在100天後宰殺「五花肉」。

而本月1日就是第100天，飼主也如期po出「五花肉」的下場，只見他將小豬交給專業人士處理，最終帶回被宰殺的「五花肉」，隨後飼主替牠塗抹佐料，並放在烤架上烹煮，變成一道美味佳餚，並將小豬吃到只剩骨頭，最終雙手合十感謝小豬的犧牲，隨後飼主還為「五花肉」點香祭拜，哀悼牠的離世。

影片曝光後不到1天，就累積127萬觀看次數，網友對此看法兩極，表示「看完後我不想吃肉了，最好的減肥影片」、「難以接受，飼主就這樣把豬吃了，自己養的寵物，我根本不敢吃，有感情了啊」、「這個內容太猛了，電影導演級的傑作」、「所以大家在吃豬肉時，要感恩小豬的犧牲，好好地把食物吃完」。

不過也有人發現不對勁，認為被殺的豬應該不是「五花肉」，表示「應該不是同一隻豬，他的寵物豬眼睛右上方有一顆痣，但飼主煮的那隻豬並沒有」、「很明顯是不同的豬，牠們的大小不同，飼主養的那隻比較大」，而飼主也在影片最後3秒，寫下「この物語はフィクションです」（此故事是虛構的）字樣，讓不少人猜測，「五花肉」應該還活著。