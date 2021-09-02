多數人為了真愛，願意接受另一半前段婚姻所生下的子女，但若是前夫恐怕就另當別論了。大陸浙江一名人妻多年前改嫁給鄰居，唯一的條件就是要共同照顧前夫和女兒，沒想到對方卻一口答應，還悉心照料16年，面對外界非議，他依舊無怨無悔，只默默表示「因為喜歡她嘛！」

綜合陸媒報導，浙江麗水一名人妻周玉英，其前夫劉豪瑾在21年前不慎從3樓墜下，導致下半身癱瘓，大小便失禁，成了一級殘廢，生活不能自理。一時之間，家中經濟重擔全落在周玉英身上，如今回想起來，她仍餘悸猶存，「那時候真的天塌了一樣，不知道怎麼辦了」。劉豪瑾為了不拖累妻子，不僅提出離婚，還多次興起輕生念頭。

鄰居趙金龍將這一切看在眼裡，除了心疼周玉英的處境，也希望給她一個家，但周玉英在婚前提出一個條件，「即使你跟我結婚，也必須住在劉豪瑾家，一起來照顧劉豪瑾和他的女兒」。沒想到趙金龍一口答應，不僅允諾將劉豪瑾當作親兄長照顧，也將他的女兒視如己出。

起初，趙金龍的決定受到不少村民非議，一度傳出「是不是對她有什麼企圖」、「一個女的帶著兩個老公」等聲音，但他依舊無怨無悔，還決心要讓大家過上好生活，「因為喜歡周玉英嘛，儘管有一些壓力也無所謂」。

由於浙江松陽是製茶之鄉，趙金龍和周玉英也開始投入製茶行業，趙金龍表示，自己上半年在家做茶葉，下半年自己去外面打工，數年之後總算將先前劉豪瑾治病欠下的債務還清，還蓋了一棟3樓新房，家中經濟逐漸好轉。

如今16年過去了，趙金龍和劉豪瑾的相處也如同親兄弟一樣，劉豪瑾覺得趙金龍為人勤懇，工作努力，尤其是對自己照顧有加。他提到，當自己數年前因為長期坐輪椅，屁股長褥瘡時，是趙金龍幫他翻身、清理大小便，「隔壁病床的人看到以為他（趙金龍）是我們一母同胞的兄弟」，感念趙金龍對自己無私的付出，劉豪瑾也毅然決然振作，當起趙金龍的智囊團，在網路直播賣起茶葉，性格也逐漸開朗。