南非一名20歲女子日前產下寶貝女兒，不過讓眾人震驚的是女嬰患有早衰症（progeria），臉部皮膚下垂、滿是皺紋，猶如電影《班傑明的奇幻旅程》主角的模樣，讓一家人看了十分痛心。
綜合外媒報導，南非東開普省（Eastern Cape）博德小鎮，一名20歲年輕女子上月底出現產兆，雖然家人緊急打電話呼叫救護車，但早在車子抵達前，女子已經產下一名女嬰，事後母女兩人被緊急送醫觀察。
不過女嬰的長相卻讓眾人驚呼連連，不僅臉部皮膚下垂，也滿是皺紋，乍看之下就像是一名小老頭，手部也出現畸形症狀。事後醫院判定女嬰天生殘疾，且罹患極端罕見的早年衰老症候群（Hutchinson-Gilford），其患者身體的老化過程十分快速。
女嬰祖母悲傷表示，其實早在女嬰出生時就有注意到異狀，因為小孩並沒有哭，沒想到送醫後卻被告知女嬰是殘疾人士，讓他們一家悲痛萬分。
女嬰照片曝光後隨即掀起熱議，並引來部分網友譏笑是「老太婆」，或是長得比媽媽更顯老態，一連串的惡意評論讓女嬰家人感到震驚，「這非常傷人，如果可以，希望把這些酸民全都關進監獄。」
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