南非一名導遊日前帶遊客導覽馬拉馬拉禁獵區，期間發現一群水牛被9隻獅子盯上，獅群看到其中一頭水牛落單後，馬上跑過去圍攻，不斷啃咬牠的身體，被攻擊的水牛只能不斷哀號，附近的牛群聽到後，馬上跑過來救援。

根據《每日郵報》報導，來自南非林波波省的導遊博薩斯（Jonty Bozas），日前帶遊客前往馬拉馬拉禁獵區（MalaMala Game Reserve）參觀，目擊一場水牛被圍攻的畫面，當時水牛群被9隻獅子盯上，不斷地尾隨牠們，試圖找到時機發動攻擊。

9隻獅子一路尾隨牛群，發現其中一頭水牛落單後，牠們立刻衝上前包圍牠，不斷啃咬水牛的腳與側身，還有的甚至跳到水牛身上，水牛痛到不斷哀號，眼看牠即將變成獅子的晚餐時，走遠的水牛群似乎聽到求救聲，趕緊跑過來救援。

只見受傷的水牛無法甩開獅子，另一頭水牛便衝向獅群，用頭撞飛其中一隻獅子，其它獅子發現後，嚇得趕緊跳開，之後越來越多頭水牛跑了過來，獅群也不敢冒險，隨後馬上離開。博薩斯表示，「當時水牛群幾乎已離開了，但當牠們聽到同伴的求救聲後，又折返回來」。

博薩斯提到，「前一晚就發現這群水牛，也注意到獅子正在尾隨牠們，所以第二天一早，我們就想來碰碰運氣看結果，雖然花了一段時間才找到牠們，不過能目擊這一幕衝突，真的非常幸運，可說是我人生中最震撼的畫面」。而這段影片曝光後，網友紛紛表示「兄弟救援」、「史詩級的景象，就在緊要關頭時，水牛群驚險救援」。