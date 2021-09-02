大陸一名男網紅多次發布調戲伊朗女子的影片，甚至聲稱只要花50美元，就能將伊朗妹帶回家睡，此舉引來伊朗當局不滿，事後男網紅和另一名男性友人雙雙被警方逮捕。如今最新判決出爐，兩人不僅被罰錢，還面臨鞭刑、牢獄之災。

綜合外媒報導，男網紅先前曾發布多達59支影片，炫耀在伊朗的撩妹經驗，影片顯示他在當地搭訕多名未滿18歲的嫩妹，並進行拍攝，聊天過程大多圍繞著私生活話題，明顯調戲女方，包括「這樣的伊朗姑娘太適合做老婆」、「這下走桃花運了」、「妳什麼時候給我做飯」等，甚至聲稱只要花50美元（約新台幣1400元），伊朗妹就能隨便睡。

影片曝光後，有5名伊朗女性對男網紅及其友人提出控告，兩人同樣遭到伊朗當局盯上，並於6月1日在中部城市卡尚（Kashan）一處道路收費亭遭到當地警方逮捕。根據伊斯蘭律法，禁止互不相識的異性接觸，且不得偷拍女性，因此男網紅被捕後除了公開道歉，也下架所有相關影片。

如今最新判決出爐，男網紅與友人除了罰款之外，還被判處鞭刑及坐牢。不過兩人的辯護律師並未透露需要服刑幾年、被鞭幾下以及罰款金額，但表明目前還有上訴的機會。