美國一名女子幾年前至收容所，打算領養一隻流浪貓，但與幾隻貓互動後，卻一直未找到心儀的寵物，豈料她發現一隻會眨眼的貓，露出一臉壞笑地看著她，狂放電的雙眼讓女子驚呼「這就是我要找的貓」，隨即收編牠，才知道貓咪的辛酸經歷。

根據《Love Meow》報導，勞倫斯（Lauren Thomson）一直很想養貓，幾年前她便至維吉尼亞州里奇蒙的收容所，打算收養一隻流浪貓，豈料她與幾隻貓咪互動後，卻都未找到心儀的對象，在互動的過程中，她突然感覺背後似乎有一雙眼睛，不斷地盯著她看。

勞倫斯提到，當時她便轉過身查看，「我注意到一隻虎斑貓，瞇眼睛盯著我看，舌頭還伸了出來，當時我就知道，牠就是我要的貓」，勞倫斯便辦理相關手續，並將愛貓取名為「皮豆斯」（Piddles），進一步了解才得知，「皮豆斯」以前是一隻流浪貓。

「皮豆斯」被救援至收容所時，牠不僅下巴斷裂，且還懷有身孕，手術後經過很長一段休養期，身體才逐漸好轉，生下來的幼貓也陸續被領養，但由於「皮豆斯」手術後，臉部呈現左右不對稱，導致牠的臉看起來像在眨眼，露出一臉邪魅壞笑。

由於「皮豆斯」外型特殊，因此一直沒人想領養，牠在收容所待了9個月，直到勞倫斯的出現，改變了「皮豆斯」的一生。勞倫斯表示，「皮豆斯第一天和我回家時，我可以看出牠很困惑，但很快牠就適應了，甚至很喜歡待在我的身邊」。

如今「皮豆斯」已9歲左右，但牠仍像個孩子一樣，對任何事都充滿好奇心，而勞倫斯近日在抖音分享愛貓的招牌放電臉影片，在網路上引發討論，勞倫斯也表示「自從我收養皮豆斯後，牠因生病不得不拔掉大部分的牙齒，但牠仍是一隻快樂活潑的貓，是我見過的最溫順的貓咪」。