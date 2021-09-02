東坡肉是杭州傳統名菜，這道料理要選擇肥瘦分明的五花肉做為主料，接著加上醬油、冰糖、紹興酒等調料，文火慢煨數小時烹製而成，成品入口即化、肥而不膩，且色澤紅亮，味醇濃郁。不過就有不少網友不解，為何東坡肉要另外綑綁棉線？對此就有內行人曝光東坡肉綁繩的真實用途，掀起眾人熱議。

原PO日前在臉書社團《家常菜》PO文分享東坡肉的做法，首先將五花肉加蔥薑酒，用水川燙過，撈取備用，接著將肉切塊後綁繩，再將肉塊以小火煎至六面微焦。另外起油將蔥薑蒜八角炒香，連同肉塊放入陶鍋，並且炒100克焦糖放入悶鍋，加入醬油1碗、紹興酒1碗、熱水3碗、冰糖20克，待煮滾後以小火悶煮3小時即可。

至於為何東坡肉要綁繩？原PO解釋，「東坡肉在小火慢燉的時候，肉塊會變得軟爛，如果沒有靠繩子將整個肉塊固定住，則豬皮及油脂還有瘦肉將會各自分離開來。這樣綁起來，燉好的東坡肉才會Q彈、滑順不油膩且入口即化」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「很厲害！我是直接綁好去煎炸到香才去滷」、「原來要綁繩子，每次燉完就爛成一鍋，一夾就破了啦」、「綁繩子可以吃到一整塊的皮跟肉，白飯真的停不了」。