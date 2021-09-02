雞是常見的家禽，但依照品種的不同，雞的體型大小也不一樣。日本一名網友日前貼出，兩種不同種類的雞隻對比照，只見兩隻雞站在一起，彷彿是小人國與巨人國差距，讓不少人驚呼不可思議。

根據日媒《Jタウンネット》報導，一名網友@daiouika0316近日在推特分享照片，貼出世界上體型最大「婆羅門雞」（Brahma Chicken）及體型最小的「玲瓏雞」（Serama）合影，從照片中可見，玲瓏雞的高度只到婆羅門雞的腿部左右，雙方差距非常的大，讓不少人看傻眼。

@daiouika0316表示，當初因為網友想看雞隻的體型差異，所以才會拍下這張同框照，沒想到意外在網路上掀起討論，他還並未精準測量過牠們的體重，指一般常見的「日本矮雞」體重平均約700公克，而「玲瓏雞」則是350至400公克，至於「婆羅門雞」為4.5公斤，推測「婆羅門雞」和「玲瓏雞」體重應該差4公斤。

而@daiouika0316也透露，由於這兩種雞體型過於懸殊，因此通常是分開飼養的，避免發生打架或交配等行為，否則恐對玲瓏雞的腳和身體造成傷害。對比照曝光後，累積2萬多人按讚，不少人驚呼「這一隻婆羅門雞根本是哥吉拉啊」、「玲瓏雞只比手機多出一顆頭」、「這體格差距好像大人跟小孩啊」。