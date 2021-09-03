台灣常見的蟑螂為棕色，不過你知道，世界上其實還有綠色的蟑螂。新加坡日前有研究員在當地公園，發現了一隻謎樣的昆蟲，由於其外觀相當特殊，身體呈現翡翠綠，還帶有棕白斑點，專家進一步研究後，發現是綠色蟑螂，此為新加坡首次記錄到牠的蹤跡，相關研究發布於《新加坡的自然》期刊（nature in singapore journal）。

根據新加坡媒體《Mothership》報導，研究員在湯姆森自然公園（Thomson Nature Park）一根木頭柱子上，發現一隻體長1公分的詭異昆蟲，且其觸角長度跟體長差不多，牠的身體呈現綠色，背部還帶有橙、棕及白色的斑點，由於從未看過這種昆蟲，因此研究員便進一步研究。

李光前自然歷史博物館（Lee Kong Chian Natural History Museum）在研究中指出，此昆蟲為「綠色蟑螂」，生物學分類是「丘蠊屬」（Sorineuchora），在新加坡首次被發現，而在眾多蟑螂品種當中，僅有2類體色呈現綠色，其一是「古巴蜚蠊」（Panchlora nivea），又稱為古巴蟑螂、綠香蕉蟑螂，只分布於美洲一帶。

其二就是「丘蠊屬」蟑螂，不過全世界共有11種，而此次發現的綠色蟑螂為幼蟲，因此目前無法確認牠為何種物種，唯有等牠成年後才能確定。李光前自然歷史博物館昆蟲學家馬沈（Foo Masheng）也表示，昆蟲正面臨比鳥類和哺乳動物等其他動物快8倍的滅絕速度，因此博物館必須在昆蟲消失前，紀錄下當地的生物多樣性。