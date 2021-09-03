이런 설마가 진짜 된 썰.txt | "설마 토성이겠습니까" 했던 야구 중계 토성 관측 이래서 가능했다https://t.co/z2pH5zQvxJ — 황승식 (@cyberdoc73) August 31 2021

韓國職棒三星獅上月29日迎戰KT巫師隊，沒想到在8局後半時，轉播畫面突然拍到天空出現一個不明物體，當時體育主播下意識脫口而出「該不會是土星吧？」竟意外說中，影片中出現的確實是距離地球12億8058萬公里遠的土星，畫面曝光隨即引爆網友熱議。

根據韓媒報導，三星獅迎戰KT巫師隊的比賽後半段，導播突然拍到天空出現褐色的不明物體，且外圍還疑似出現「環狀」，負責播報比賽的體育主播鄭炳文（音譯：정병문）打趣笑說，大概是因為烏雲散去後，夜空變得清晰晴朗，所以攝影機捕捉到土星的身影。

一旁的球評申在學（音譯：심재학）對此驚呼連連，不禁反問「真的是土星對吧？」鄭炳文先是猶豫了一下，才回應「難道真的是土星嗎？」便一笑帶過。

然而經過確認，鄭炳文一時的玩笑話竟成真，當時轉播畫面拍攝到的不明物體確實是「土星」，一個距離地球12億8058萬公里，比火星和木星還要遠的行星。至於為何能被棒球轉播的攝影機捕捉到，是因為轉播當天，土星、地球和其他行星剛好位置呈現一直線，加上天氣晴朗、沒有任何霧霾，正是最佳觀測狀態。

負責轉播的MBC Sports+副局長李石宰（音譯：이석재）表示，因為攝影機鏡頭的倍率夠高，所以才有可能拍出這樣的場景，近來這種轉播攝影機就常被業餘的天文愛好者用來觀測天空，特別是防抖動的運算能力加成，平時要拍到月球表面上的各種坑洞也不是難事。

畫面曝光後，PTT鄉民也紛紛留言驚呼「原來土星拍的到啊」、「好猛！居然拍到土星環」、「單眼相機在台灣也拍得到土星啊，但是能這樣看到蠻猛的」、「土星長得很科幻，所以實際看到都會嚇一跳」。