四級颶風艾達（Ida）上月29日侵襲美國南部路易斯安那州，最大風速達每小時240公里，目前已減弱為低氣壓。美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）隔日便在官方臉書釋出一段飛行員駕駛颶風偵察機飛進艾達颶風眼的影片，震撼畫面讓人大開眼界。

艾達颶風來勢洶洶，美國國家海洋暨大氣總署上月29日派出WP-3D「獵戶座」氣象偵察機，由颶風外圍一路飛進颶風眼探測，畫面中可見，當飛行員試圖通過氣流時，整架偵察機上下狂震將近1分鐘，能見度為0，四周一片白茫茫，為了穩定機身平衡，飛行員緊緊握住操縱桿，聚精會神的駕駛著偵察機。

直到偵察機抵達颶風眼時，機身才轉趨穩定，迎面而來的是一片湛藍的天空，且四周環繞著高聳的眼牆，無風無雨，畫面相當壯觀。整個颶風圍繞著中心點旋轉，颶風直徑達25到50公里之間。

事實上，艾達颶風是美國史上第5強颶風，掃過路易斯安那州之處滿地瘡痍，帶來的災損預估恐超過400億美元（約新台幣1.1兆元）。偵察機穿越艾達颶風眼的影片曝光後，不少網友感嘆大自然的威力和變化，短短5天已累積近80萬點閱。