大陸河南一名14歲少女，年紀輕輕卻長得非常蒼老，宛如70歲的阿嬤，即使家人求助各大醫院，都未找到醫治的方法，他們只能求助於媒體，而少女在鏡頭前難過落淚，表示自己經常被人指指點點，甚至絕望地說「媽，你為什麼生下我」。

大陸河南省新鄉一名14歲少女伊伊，罹患罕見疾病，年僅10幾歲的她，卻擁有一張蒼老的面容，看起來比她50歲的媽媽還顯老，而家人帶伊伊求助過多家醫院，但都未查出病因及醫治方法，讓他們感到非常絕望，因此向河南電視台節目《小莉幫忙》求助。

伊伊表示，雖然自己得到了這個病，但仍遇到不少真心待她的朋友，當有人取笑她時，朋友也會站出來幫她說話，不過她也因為外貌的問題，導致她不想繼續升學，「因為到了新學校，還會像初中一樣，碰到陌生人，讓我感到很害怕」。

伊伊的母親提到，女兒上學時，有些同學會趴在窗戶上，對她指指點點，這使伊伊十分害怕。而伊伊一直希望能過正常人的生活，「我希望把病治好，有很多真心的朋友，也希望爸媽跟哥哥都好好的」，她的父親聽到後，也忍不住流下眼淚，表示就算要把房子或車子賣了，只要有一絲希望，「傾家蕩產也要給妳的病治好」。

不少網友回應，「可能跟28歲一夜變老的胡娟同種病吧，是一種皮膚罕見疾病，當時全世界也只有10例，後來胡娟在幾間整容機構的幫助下，面容獲得一些改善」、「只有臉迅速變老，感覺她的脖子和手的皮膚，好像都沒有皺紋，如果不能根治，應該可以靠整容改善」、「父愛如山，看到她的爸爸落淚時，真的讓人非常難過」。