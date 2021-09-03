國外一個旅遊團帶遊客至斐濟貝卡島潛水，期間遇到一條約4、5公尺長的虎鯊，起初虎鯊看起來並無攻擊性，未料下秒牠竟轉身攻擊人，期間一名男遊客的頭部被咬住，眾人發現後趕緊過來幫忙驅趕，虎鯊被嚇到後才離開，男遊客順利逃過一劫，而這段驚險影片於2年前拍攝，近日又在網路上瘋傳。

根據《太陽報》報導，旅遊團當時帶12名遊客至斐濟貝卡島（Beqa Island）潛水，期間一條長約4、5公尺的虎鯊游過他們身邊，不斷在附近徘徊，看似沒有攻擊性，沒想到下一秒牠竟突然改變游泳路徑，轉過身攻擊遊客，其中一人不幸被咬住頭部，他不斷掙扎想將虎鯊踢開，但都沒用。

其它遊客見狀，趕緊上前幫忙，經過一番掙扎後，虎鯊才放棄並離開，不過該名遊客的面罩與衣服都被咬破，身上還有受傷，之後被送往當地一間醫院治療，他的頭部有約8公分長、0.5公分深的傷口，當時旅遊公司也針對此事做出道歉，近日虎鯊攻擊人的影片，又再度被分享至Reddit，引發討論。

不過近幾年來，全球鯊魚襲擊事件激增，在短短9年內，有多達800名受害者被鯊魚攻擊而喪命，相較於1970年至1979年的數據，當時報告僅157次攻擊事件，而報告中也顯示，衝浪客和水上運動愛好者似乎是鯊魚的主要目標，去年佔受害比例61%，而美國麻薩諸塞州的鱈魚角（Cape Cod）鯊魚攻擊次數甚至超過澳洲，因此麻薩諸塞州目前被認為是「世界鯊魚之都」。