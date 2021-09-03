北京故宮即紫禁城，是明清兩朝皇帝的皇宮，如今成為遊客必去的景點，而不少人參觀北京故宮時，會發現故宮外朝的三大殿，都建於三層石製台階上，其作用不只是美觀，還有非常巧妙的作用。

根據《梨視頻》報導，北京故宮的建築根據佈局與功用，分為外朝及內廷，兩者之間以乾清門為界，乾清門以南為外朝，以北則為內廷，而外朝以三大殿為主，分別是太和殿、中和殿及保和殿，是古代皇帝舉行朝會的地方，因此也稱為「前朝」。

在佛教的經典中，認為世界中心有座須彌山，而在信奉佛教的國家裡，佛祖的造像都供奉於須彌台座上，因此古代皇帝作為掌管帝國的天子，也必須坐在國家中央的高台上，用以彰顯神聖的權力，因此故宮三大殿的建築，就有設計須彌座式的石製基座。

而這些石階不僅有佛教意義，古代皇帝還可站石階上，觀天、望氣或檢閱臣子，除此之外，這些被視為須彌座的石階，同時還能抬高木製結構的宮殿，免於被水浸濕而腐壞，此外也能注意到，石階側邊還有1千個左右的獸頭石雕設計，其為傳說中龍的兒子之一「螭」。

石階不僅是為了美觀，甚至還有排水的作用，石階旁欄杆邊的每根望柱下，都開了一個小洞，洞連通至石階下「螭」頭石雕嘴裡的圓孔，用於排水，每當下起大雨時，大殿上的高台就會產生積水，水會隨著排水洞流出，形成千隻「螭」吐水的壯觀景象。