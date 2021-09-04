Literally just saw this in forrest gate its just crazy these days in east london.. 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/PxqQs341ho — 6 Times 🏆 #YNWA (@AminNumeroUno) August 30 2021

英國一名短裙妹日前隨機爬上停放在路邊的汽車車頂，無視車內有人就一陣熱舞，車上駕駛爆氣下車攻擊她的腳踝，被瞬間擊落在地的女子嚇得急忙求饒，白目行徑引爆網友熱議。

根據英國《太陽報》報導，倫敦上月30日發生一起荒謬事件，一名穿著短裙的女子，毫無預警的隨機爬上汽車車頂，接著旁若無人的熱舞，突如其來的騷動惹怒汽車駕駛，下車後立即朝著短裙妹的腳踝一陣痛打，並大聲喝斥，對方也秒被擊落且重摔在地，嚇得不斷哀聲求饒。

女子的白目行徑曝光後，隨即在網路上爆紅，更被網友起底她先前也曾爬上其它路邊車輛熱舞，只不過沒有遭到車主攻擊，如今總算踢到鐵板。

不少網友見狀紛紛留言吐槽，「應該要直接往前開」、「她到底在幹嘛？」、「經典的腳踝拳果然有效」、「她根本活該，誰會莫名爬上別人車頂」；也有人認為女子此舉只是為了想紅，「看起來像是在博取社交媒體的關注」、「她可能在拍抖音」。