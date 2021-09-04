鯨魚與人共舞！阿根廷丘布特省一名無人機攝影師日前至馬德林港，發現遊客在玩立式槳板運動時，竟吸引一隻南露脊鯨靠近，牠看到人後不但沒有被嚇到，甚至還主動靠過去，形成鯨魚陪人划槳的畫面，當地水上運動業者直言，這種景象相當難得，影片吸引245萬人觀看。

Creo que hoy hice el mejor video con drone de ballenas de mi vida. pic.twitter.com/hBUiTWWDL6 — maxi jonas (@maxijonas) September 1 2021

根據《ABC7 New York》報導，攝影師喬納斯（Maxi Jonas）日前至馬德林港（Puerto Madryn）使用無人機進行拍攝，發現一名正在玩立式槳板運動的遊客身邊，竟游來了一隻南露脊鯨，而鯨魚看到人以後，不但沒有被嚇到而離開，甚至輕推著槳板，並在水下觀察游客，形成非常有趣的畫面。

當地水上運動業者科姆斯（Oscar Comes）表示，刻意划橡皮艇、船或槳板尋找南露脊鯨是違法行為，沒想到竟能看到南露脊鯨與人共游，這種景象非常難得。馬德林港從5月至12月是賞鯨季節，旅遊部格羅索（Marcos Grosso）表示，今年迄今為止，在馬德林港海岸附近發現約1600多隻南露脊鯨。

南露脊鯨又名黑露脊鯨，目前估計約有10000隻南露脊鯨生活於南半球的溫寒帶海域，19世紀前有大量南露脊鯨在紐西蘭海域生存，但1820年至1900年遭人類大量獵捕，導致牠們在紐西蘭海域逐漸消失，直到1937年全球才禁止獵捕露脊鯨，不過仍有一些違反禁令的捕鯨活動持續幾10年，目前南露脊鯨的數量仍非常少，甚至華盛頓公約（CITES）列入瀕危等級。