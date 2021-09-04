刺身是常見的日本料理，除了生魚片之外，牛肉、雞肉或是馬肉也各有老饕青睞，不過泰國卻傳出有人大啖「蚯蚓刺身」，引爆網友熱議，這幕畫面就連當地醫生也忍不住搖頭直呼母湯！

泰國著名的醫生粉專「หมอแล็บแพนด้า」日前PO出一名男子大啖「生猛活蚯蚓」的畫面，只見數十條蚯蚓纏繞成一團，被泡在重口味的酸辣醬汁中，不斷蠕動，接著男子持筷子攪拌後一把夾起，像是吃麵條一樣，暴風吸入嘴巴，將整坨蚯蚓生吞下肚。

粉專PO文提醒，蚯蚓體內有許多細菌和寄生蟲卵，「如果煮熟了也許能吃，但誰愛吃誰就去吃，我絕不吃！」畫面曝光後引爆網友熱議，紛紛留言直呼「到底為什麼要生吃蚯蚓」、「還以為是麵條」、「無法想像口感，真的快要吐了」。

事實上，過去泰國也有網友在抖音（Tiktok）分享大啖「蚯蚓刺身」的影片，只見他將沾過醬油的整坨蚯蚓夾起後，放入嘴巴中慢慢咀嚼，超衝擊畫面震撼逾13萬網友，紛紛留言回應「我到底看了什麼」、「傳染病就是這樣來的」。