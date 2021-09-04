現代人生活步調緊湊，省時便利的微波食品成了果腹首選，日前就有日本網友使用微波爐直接加熱袋裝烏龍麵，沒想到卻瞬間膨脹成乳白色的半透明球體，神奇外觀立即在網路爆紅。

原PO上月22日在推特帳號「@Feiglingskatze」PO文透露，因為想吃烏龍麵，為了省事便直接將袋裝的烏龍麵放入微波爐加熱，沒想到微波完成後，打開竟然看見一顆乳白色的半透明圓球，表面依稀可見淺色的文字符號。原來是密封的包裝袋因為沒有撕去一角，微波的加熱壓力導致外包裝膨脹成了一顆球體，讓他越想越覺得可笑。

畫面曝光後網友全被這顆謎樣的半透明球體逗笑了，紛紛留言打趣笑說「好大顆的滿月啊」、「不得不說有點像維基百科的LOGO」、「根本是星際大戰的死星」、「當作吊燈好像挺美的」。

不過也有不少網友提醒，微波之前務必先行確認微波食品的烹調建議，正確且安全的使用微波爐，否則恐引起爆炸風險。另外也有人表示，「在包裝袋極度膨脹的情況下，要是想戳洞消風，一定要萬分小心，避免被噴出的水蒸氣噴傷。」