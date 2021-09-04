美國佛州一名男子和前妻離婚後，雙方都有了再婚對象，豈料前妻與同性伴侶為了懷孕，便找男子借精，彼此的家人都同意後，他們便維持特殊卻不亂倫的關係，兩個家庭相處也非常和諧，甚至還受邀至旅遊生活頻道講訴他們的故事，讓不少人覺得新奇。

根據《每日郵報》報導，來自佛州坦帕灣的37歲拉帕漢（Josh Rappahahn）和36歲珍妮佛（Jennifer Vazquez）結婚後，共同育有一個11歲兒子，不過兩人婚姻僅維持5年，離婚後拉帕漢與31歲丹妮莉（Danielle）再婚，並育有一個5歲的女兒。

而前妻珍妮佛則變成同性戀者，與伴侶香黛兒（Chantel）結婚，她們婚後非常想要自己的孩子，又希望父親是他們信賴的人，因此珍妮佛便找上前夫，希望向拉帕漢借精生子，由於兩人離婚後，關係仍像朋友一樣，經過討論後，拉帕漢也答應幫忙，拉帕漢與現任妻子表示，「沒有什麼比幫助家人，實現人生目標更有意義了」。

香黛兒也順利於今年4月生下女兒，形成特殊的4人行，雖然3個孩子都是拉帕漢的，但他們並非多角戀關係，而這2個家庭相處融洽，甚至經常聚在一起，還成為旅遊生活頻道（TLC）的來賓，在節目上他們表示，這種關係對於他們來說也非常新鮮，未來會讓孩子知道自己的身世，絕不會隱瞞。

這2家人除了經常聚餐外，還會一起帶孩子出遊、購物，珍妮佛表示，她很感謝前夫願意捐精，「我們對拉帕漢與丹妮莉有說不盡的感謝，他們讓我們的家庭更完整」，拉帕漢也將他們的特殊家庭關係分享至抖音，妻子丹妮莉透露，「我們想向全世界傳達，雖然我們的家庭特殊，但孩子都在非常健康的環境下成長」。