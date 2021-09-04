隨著行動裝置普及，消費者使用行動支付的頻率和意願日漸高漲，外出採買、消費只要拿出手機就能輕鬆付款，不過行動支付APP百百款，各商家相繼推出專屬APP，讓不少民眾不勝其擾，不解「為什麼這些行動支付不能整合起來就好了？」貼文一出隨即釣出內行人點出背後關鍵主因，掀起眾人熱議。

原PO日前在PTT「八卦板」以「台灣一堆pay是怎樣？」為題，PO文指出不少連鎖商家相繼堆出專屬的電子支付APP，讓他飽受困擾，「每次買東西都要看這間到底能用什麼pay，麻煩死了！為何台灣這市場明明不大，卻不能好好整合成一個就好？」

貼文一出隨即引起不少網友共鳴，紛紛留言回應「真的複雜」、「一窩蜂，煩都煩死」、「現金付款無此困擾」、「悠遊卡跟信用卡又能整合，卡嗶一下就付完錢了，到底要這些pay幹嘛」。

不過就有內行人一語道破關鍵，「整合成一個，不就是圖利一家廠商嗎」；此外，也有網友以信用卡為例，強調「市場競爭」的重要性，「信用卡那麼多種要不要也整合一下？要有競爭才行啊」、「一堆支付不想用，你也可以用現金，多個選擇，互相競爭才會有優惠，不然一家獨大有比較好嗎」、「整合在一起，就0優惠了」。