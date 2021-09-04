美國亞利桑那州一名治療師養了3隻哈士奇，日前她擔心愛犬亂跑，便先將牠們關在房間，隨後自行去上廁所，豈料愛犬們以為主人出門了，竟開始開趴狂吠，主人回房間查看後，狗狗們才驚覺誤會了，馬上閉嘴，尷尬場景讓主人看了哭笑不得。

治療師珍妮爾（Janelle Hettick）養了3隻哈士奇，並訓練牠們作為治療犬，日前她急著上廁所，又擔心愛犬們亂跑，因此便先將牠們關在房間裡，豈料上完廁所準備回房間時，她就聽到愛犬不斷吠叫，哈士奇們似乎以為主人出門了，開心地在家裡開趴。

珍妮爾便決定錄下愛犬開趴的模樣，從房門外就能聽到狗的叫聲，豈料待她一打開房門後，3隻狗瞬間靜音，尷尬地盯著主人，頭一動也不動，形成非常有趣的畫面，其中一隻白色哈士奇，還試圖用打噴嚏裝沒事，讓珍妮爾看了非常傻眼，說著「現在是怎樣？」。

而珍妮爾也將影片PO上抖音（Tiktok），累積1320萬觀看次數，不少網友表示「好像學生在教室裡玩，突然看到老師進來的模樣」、「牠們正在練習合唱團，沒想到被你打斷了」、「不看影片的話，還以為你養了20幾條狗」、「二哈就是二哈，永遠這麼戲劇化」、「主人一定是在廁所待太久，久到狗狗們都忘記了」。