為了確保孩子的安全，不少父母都會在嬰兒房中加裝監視器，方便觀察孩子的一舉一動。英國一對夫妻近日檢查寶寶監視器時發現了詭異的畫面，在兒子的右上方居然出現2道光影，監視器還跟著光影揮動而轉向，夫妻倆人看到後頓時感到一陣毛骨悚然。

根據《LADbible》報導，39歲的謝麗爾（Cheryl Scott）和丈夫羅伯特（Robert Thorrat）居住在蘇格蘭東艾爾郡的德龍安（Drongan），日前他們在檢查8月28日兒子睡覺時的監視器畫面，竟看見詭異的畫面，讓兩人瞬間感到毛骨悚然。

從影片中可以看到，當時這對夫妻的兒子史考特（Scott Thorrat）正躺在嬰兒床上熟睡，然而他的右上方卻出現2道神秘的圓柱型光影不斷擺動，接著其中一道光影往左邊一揮，監視器竟跟著往左邊轉動，照向一盞開著的燈。

羅伯特透露事發當下夫妻倆都正在睡覺，因此沒有親眼目擊這驚悚的瞬間，不過監視器只要拍攝到有東西在移動都會通知他們，所以他們才會在事後查看當時的影片紀錄，當看到那2道詭異的光影時，夫妻倆都嚇壞了，羅伯特也堅稱這些光影以前從未在監視器上出現過，此外他們在睡前也從未打開鏡頭最後拍攝的那盞燈。

謝麗爾接受採訪時表示：「我很確定那就是鬼魂，羅伯特以前不相信有鬼，但他現在沒那麼肯定了」，而這棟房子原本屬於謝麗爾的祖父母，但他們幾年前去世了，因此謝麗爾推測，很可能是她的祖父母或爸爸回來探望他們。