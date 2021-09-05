美國一名女子前陣子意外發現，交往2年的男友居然背著她偷偷使用交友軟體，和許多女網友搭訕、調情，讓她氣到當場提出分手，豈料男友卻不斷向她哀求，想要挽回這段感情，甚至還說願意交出所有財產，最終女子開出條件，要求男友每個月給她1200美金（約新台幣3.3萬），兩人才能繼續聯絡。

根據《鏡報》報導，20歲女子皮爾斯（Haley Pierce）前陣子發現男友常常盯著手機看，甚至在她生日當天也不例外，後來皮爾斯抓包男友偷玩交友軟體，還在上面和其他女網友發調情訊息，讓她氣到向對方提出分手，沒想到男友卻不願意放手，直呼：「寶貝，我沒有妳不行」。

不過皮爾斯乾脆地斷掉了所有和男友的聯絡，他第二天卻買了廉價的鮮花、巧克力和絨毛玩具想要和皮爾斯復合，甚至用他兄弟的手機打給她，試圖挽回這段戀情，還向她承諾：「我願意把所有的財產給妳」，皮爾斯聽完開玩笑的回答：「那你給我300美金（約新台幣8282元），我就跟你談談」，豈料男友居然真的立刻匯錢給她。

而這段「感情交易」一直延續至今，兩人恢復到以前男女朋友的相處方式，不過皮爾斯每個月都可以拿到男友給她的1200美金，對方還會主動付錢請她吃三餐；皮爾斯坦言自己的確是在利用男友，因為自己還只是一名學生，並沒有穩定的收入，等之後找到工作她就會徹底和男友斷絕關係。