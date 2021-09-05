大陸一名男子日前和朋友打賭，竟將一隻3公分的活蝦塞進自己的尿道裡，雖然當下贏了賭約，隔天尿道就開始感到疼痛，4天後他實在忍不住了，才終於到醫院就診，經過檢查發現，那隻活蝦早已鑽入男子的膀胱中，並在尿液的浸泡中死亡，蝦頭和蝦身已經分離，還呈現腐爛狀。

根據《頭條新聞》報導，廣西省南寧市一名男子日前和朋友到野外游泳，途中抓到一隻3公分的河蝦，男子突發奇想，和朋友說自己敢把蝦子塞進自己的尿道中，但朋友並不相信，沒想到他為了證明竟真的把蝦子塞進去，贏得了賭約；然而事後男子想把蝦子取出，用盡各種辦法卻始終沒有成功，他也只好暫時打消念頭。

一開始男子還沒有感到身體不適，不過隔天尿道就出現疼痛的感覺，而且逐漸加劇，為了緩解症狀，他先到藥局買止痛藥來吃，但痛感並沒有消失，之後又忍耐了4天，他才終於受不了，決定到醫院就診。

經過醫生檢查後發現，那隻蝦子為了活命，早就鑽進男子的膀胱內，並在尿液的浸泡下死亡，蝦頭和蝦身已經分離，蝦頭還呈現腐爛的狀態，醫生見狀立刻幫男子安排手術，透過微創手術先把蝦子壓碎，再一片片取出，最後手術順利結束，男子也在休息2天後平安出院。