一般人在租房時都希望可以找到符合自己心意、CP值又高的物件，但有時也要特別小心，有些租金便宜的房子很可能就是「凶宅」。一名男子因為工作調派到台中，必須在當地租屋，他找到一間不錯的物件，還和房東相約看房，豈料簽約時原子筆卻突然斷水，讓他意外發現這間房子的過往，差一點就住進凶宅。

一名男網友在《靈異公社》中發文，透露一名男員工原本在南部上班，因為工作關係被調派到台中，於是男子上網尋找租屋，其中一間2房1廳的物件特別吸引他，生活機能也很不錯，他便和房東聯絡、約時間看房。

雙方見面以後相談甚歡，只不過一進大樓，男子就發現警衛的眼神怪怪的，電梯還傳出一種從未聞過的氣味，但當時他不以為意，而且看完房之後他也非常喜歡，準備和房東簽約，豈料原子筆卻突然斷水，男子主動提出下樓去買，搭電梯時遇見鄰居老伯，對方竟跟他說：「你去看的那一間，他老婆去年去世了」。

這句話讓男子感到很困惑，因為剛剛看房時他就看見有一名女子坐在沙發上發呆，他還以為那個人就是房東太太，男子越想越覺得不對勁，回憶當時房東完全沒發現女子的存在，才驚覺原來她就是已經過世的房東太太，老伯還告訴他這裡以前曾發生過凶殺案，在地方上很有名。

這時房東過來打斷兩人的對話，還怒瞪了老伯一眼，男子隨即向他攤牌，詢問：「你有沒有什麼事情沒有跟我說？」，房東立刻反駁，不承認自家是凶宅，還強調「我老婆在安寧病房過世的…根本不是在客廳沙發上猝死的！」，但這句話讓男子堅信房子有問題，簽約的事情也不了了之，他回家後甚至生了一場大病，足足一個月才恢復健康。

毛骨悚然的故事讓不少網友都嚇壞了，還有一些熟知這棟大樓的人也出面留言，「我好像大概知道哪裡了，我高中之前就住附近」、「那社區做了超渡法會，住戶能搬都搬走了」、「遇到這種的要去廟裡走走比較好！」、「嚇死，還好筆不能用」。