不少狗狗都很喜歡散步、兜風，只要出門就會表現出開心、興奮的模樣。日本一名飼主日前就開車帶自家愛犬外出，最喜歡坐車的牠原本還非常高興，豈料一看到目的地就瞬間變臉，露出了絕望的表情，飼主見狀覺得十分搞笑，趕緊將這一幕拍下來，網友們看到照片也都笑翻了。

根據日媒《grape》報導，這名飼主「@snow_white_999」養了一隻名叫「Pomeo」的博美犬，平時「Pomeo」非常喜歡搭車到處兜風，每次只要一坐上車就會表現出興奮、開心的模樣。

然而這次飼主並沒有要帶「Pomeo」去兜風，而是去做寵物美容，車子才剛在停車場停下來，「Pomeo」就意識到目的地是自己最不喜歡的寵物美容店，臉立刻垮了下來，瞬間露出驚恐的表情，而且還不斷吠叫，就像是在表達自己的不滿一樣，飼主見狀覺得相當有趣，於是拿出手機拍攝，完美捕捉到「Pomeo」絕望的樣子。

事後飼主把這張照片分享到推特上，很快就吸引許多網友的關注，推文發布至今已經超過5萬人按讚、1萬人轉發，大家看到「Pomeo」的表情也全都笑翻了，紛紛留言：「狗：快告訴我，這一切都只是我在作夢而已，不是真的！」、「這個表情就算下一秒毛被嚇到掉下來了也不奇怪」、「系統通知：愛犬好感度下降了50」、「這張照片太生動了哈哈」、「怎麼可以欺騙狗狗！」、「感覺牠腦袋一片空白了」。