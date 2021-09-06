一六○五年，戈杜諾夫因中風猝死，導致俄國陷入腥風血雨的內戰時期，史稱「混亂時代」。史達林造成的恐怖與毀滅屹立不搖，不僅反映三百五十年前那個殘酷時代，也讓在一九三○、四○年代長大的貝里耶夫有深切感受：史達林在大清洗中殺死了數百萬人，他思慮不周的農業政策也造成了連年饑荒。

史達林還支持以殘酷手段鎮壓遺傳學研究。在一九五二年的俄羅斯，身為遺傳學家仍是件非常危險的事情。貝里耶夫賭上自身安全與職涯，不顧風險地密切注意遺傳學領域的最新發展。自詡為科學家的江湖騙子特羅菲姆．李森科，因為有史達林做後盾，十多年來，在蘇聯科學界呼風喚雨，主張的事項之一就是強烈反對遺傳學研究。許多最優秀的研究人員都被撤職，不是被扔進監獄，就是被迫辭職轉任無足輕重的工作。還有一些研究人員被殺，包括貝里耶夫的哥哥、遺傳學界的明日之星。在李森科掌權之前，俄羅斯的遺傳學研究獨步全球。不少西方世界最頂尖的遺傳學者，例如美國的赫曼．穆勒，甚至不遠千里向東，只求有機會與蘇聯的遺傳學家合作。現在，俄羅斯遺傳學界一團混亂，任何重大的研究都被嚴格禁止。

但是，貝里耶夫絕不讓李森科和他的爪牙妨礙自己的研究。狐狸和貂的育種工作，讓他對馴化這個懸而未決的巨大奧祕產生一種奇妙的想法。這個想法十分美妙，他不找方法加以測試簡直難以罷休。

以前人類採用的育種方法，馴養了綿羊、山羊、豬、牛這些對文明發展至關重要的動物。當代科學家對這些方法已經知之甚詳；貝里耶夫在狐狸和貂養殖場，每天都在用這些方法。但是，馴化究竟是如何開始的，這個問題仍然是一個謎。馴化動物的祖先，處於野生、尚未馴化的狀態，當人類接近時，很可能因為恐懼而掉頭就跑或發動攻擊。是什麼事情改變了這種狀態，使人類有機會馴化這些動物？

貝里耶夫認為他可能找到了答案。古生物學家一向認為狗是最早被馴化的動物；當時的演化生物學家則確信，狗是從狼演化而來的。貝里耶夫為此深深著迷：像狼這樣天性不喜與人類接觸、潛在攻擊性十足的動物，如何在數萬年間演化成人見人愛、忠誠不二的狗？繁殖狐狸的工作提供了重要線索，他想檢驗自己尚在起步階段的理論。他認為，自己已經知道啟動馴化過程的開關是什麼了。

貝里耶夫前往塔林，是想請妮娜．索羅基娜著手幫忙一項大膽、空前的計畫―他想模仿狼演化為狗的過程。由於狐狸在遺傳上與狼是近親，因此他認為，無論狼演化為狗的過程中涉及哪些基因，散布在蘇聯境內養殖場中的銀狐體內，很可能也有這些基因。身為皮毛養殖動物中央研究實驗室的主任科學家，他的職位極其理想，可以進行自己構思的實驗。貝里耶夫的育種工作對蘇聯政府非常重要，因為政府亟需販售皮草帶來的外匯充實國庫。貝里耶夫相信，只要他說明相關工作是為了增加皮毛產量，就可以高枕無憂地進行實驗。

(本文摘自《馴化的狐狸會像狗嗎？》/貓頭鷹出版社)

【內容簡介】

●完整記錄動物馴化過程與人類縮短演化進程的第一本書

一切從大膽的想法開始

狗是人類最好的朋友，但是他們是如何從狼那樣的掠食者變成今天的寵物，卻很少人知道。作為狗的近親，狐狸是否可能像狗一樣成為人類的夥伴？ 1959年，蘇聯遺傳學家貝里耶夫在西伯利亞開始了一項空前的實驗——藉由人為選擇馴化狐狸，探究這樣的過程是否真的可以將狐狸變得像寵物一般友善。

親眼見證劃時代的計畫

熱愛動物的卓特接受貝里耶夫的邀請，一起在極地進行這項研究。他們從一群狐狸中選擇出較為親人的個體繁殖，並如此重複數十年，探究這些動物的行為與基因間的關聯究竟有多深。過程中，他們發現明顯的行為轉變伴隨的是荷爾蒙的分泌差異，暗示著基因表現的變化，就像是在五十年中重現了狼在一萬多年間漸漸變為狗的過程。時至今日，仍有一群親人的狐狸生活在當年西伯利亞的實驗農場裡，卓特也在這個狐狸農場持續推廣教育。

完整記錄時代與科學進展

在實驗開始50年後，行為演化學家、科學歷史學者杜加欽與當時實際參與這項實驗的卓特在本書中記錄了這項「縮短演化進程」的實驗與大時代背景。以往對於貓狗的馴化都只有歷史的片段記載，本書詳細記錄了人類將野生動物馴化為寵物的成功嘗試。

帶有科學、俄國童話和一點點諜報懸疑感的故事……令人驚豔。

——紐約時報書評

杜加欽是科學寫作的老手，能夠將四處擴張的內容變成精簡易讀的敘事。不尋常的是，現年八十多歲的卓特女士在本書中既是共同作者，也是書中主角之一。卓特女士的熱情加入為這段科學故事注入罕見的親近感。

——華爾街日報

在簡單直接、適合一般讀者閱讀的故事中，杜加欽與卓特將複雜的基因學融進了一個關於可愛狐狸的有趣故事。

——出版者週報

【作者簡介】

＞李‧杜加欽 Lee Dugatkin

科學家、科學史學家，現為路易斯維爾大學生物學系教授。

＞柳德米拉‧卓特 Lyudmila Trut

俄羅斯遺傳學家，因為在新西伯利亞進行的銀狐馴化實驗而聞名於世。目前為俄羅斯細胞學暨遺傳學研究所研究員，管理實驗狐狸飼育中心的教育活動。卓特於2020年獲選為美國人文與科學院院士。

【譯者簡介】

＞范明瑛

國立台灣師範大學翻譯所口譯組、英國蘭開斯特大學國際法研究所畢業。現為專職中英文口筆譯、會議活動雙語主持人。譯有《暗黑森林》、《為什麼睡不著？》等書。