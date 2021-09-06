在一九六一年一月，第二次交配季節之後，隨著第二代幼狐誕生，她的狐狸實驗種群已經有一百隻雌狐、三十隻雄狐。新一代幼狐慢慢長大，其中幾隻與人類相處十分自在，就像科希拉來的拉斯卡和奇沙一樣讓人驚奇；牠們允許柳德米拉或養殖場的照顧員抱著牠們。但牠們是特例。其他幼狐在長大後，與飼養銀狐的典型凶猛相比，只會稍微冷靜一些，仍然經常會表現出害怕或攻擊性，有時候甚至會咬人，所以面對牠們時，還是必須配戴厚手套。

然而，實驗確實可行，柳德米拉對這點愈來愈有信心。不僅是因為最新一代中，有更多狐狸的行為更加冷靜；面對這些比較冷靜的狐狸時，養殖場工作人員的行為也有所改變。萊斯諾伊養殖場分配了幾位工人給柳德米拉，協助她照顧狐狸。當他們餵食狐狸或清洗籠子時，會開始輕拍最冷靜的狐狸，多花一點時間和狐狸相處，顯然正與狐狸建立關係。尤其是一位名為菲亞的工人，她愛上了那些最冷靜的狐狸。她很窮，在養殖場工作只能勉強餬口。但是，菲亞每天都會帶自己的早餐去養殖場，把大部分的早餐餵給她最喜歡的狐狸。她也喜歡撫摸、抱起牠們，即使牠們已經完全長大、重達四點五至九公斤，也照抱不誤。

對幼狐抱有喜愛之情是很自然的，因為牠們可愛又溫馴；但與成狐建立如此牢固的關係，讓柳德米拉十分驚訝。她自己也喜歡動物，也能感受到動物的吸引力，偶爾她也會允許自己在測量狐狸時，撫摸、抱起牠們，但多數時候她都有所保留。她必須維持客觀的科學觀察眼光，也要確定其他人按照同一套方法行事，多年來，她一直對這一點十分執著。但她也認為，人與狐狸偶然建立起來的關係，像菲亞這樣的情形，也是研究的重要部分。貝里耶夫先前猜想，古代的人類祖先會以動物是否溫馴作為選擇標準，由此展開最早期的馴化過程；而她此時此刻也正在做同樣的事情。不需要太多想像力，就能勾勒出這樣的景象：天性比較溫馴的狼，大膽與遠古人類接觸，引發了相似的反應。

第二次在六月造訪萊斯諾伊後，柳德米拉回到細胞學暨遺傳學研究所，與貝里耶夫一起開始分析所有結果，爬梳她蒐集的大量資料。他們發現，某些狐狸身上正在發生變化，大感震驚。藉由眼睛觀察雌狐的生殖器官以及分析陰道抹片，柳德米拉崽細記錄了每頭雌狐每個季節何時進入發情期，使她可以在這短短幾天內讓牠們交配。她的資料顯示，某些比較溫馴的狐狸在冬季交配的日期，比一般的銀狐早了幾天。不僅如此，牠們的生育能力也比較高，一胎中包含的幼狐數量平均較多。以溫馴作為選擇標準，和繁殖頻率提高之間有所關聯，是貝里耶夫理論的支柱之一，也就是開始以天生的溫馴選擇動物時，會觸發一系列與馴化有關的變化。狐狸的交配周期一直都是固定的，因此，即使是交配周期微小的改變，似乎也很明顯地表示他對這種關聯的理解是正確的，而且他們看到的是貨真價實的馴化過程，不僅是繁殖比較溫馴的狐狸而已。

(本文摘自《馴化的狐狸會像狗嗎？》/貓頭鷹出版社)

【內容簡介】

●完整記錄動物馴化過程與人類縮短演化進程的第一本書

一切從大膽的想法開始

狗是人類最好的朋友，但是他們是如何從狼那樣的掠食者變成今天的寵物，卻很少人知道。作為狗的近親，狐狸是否可能像狗一樣成為人類的夥伴？ 1959年，蘇聯遺傳學家貝里耶夫在西伯利亞開始了一項空前的實驗——藉由人為選擇馴化狐狸，探究這樣的過程是否真的可以將狐狸變得像寵物一般友善。

親眼見證劃時代的計畫

熱愛動物的卓特接受貝里耶夫的邀請，一起在極地進行這項研究。他們從一群狐狸中選擇出較為親人的個體繁殖，並如此重複數十年，探究這些動物的行為與基因間的關聯究竟有多深。過程中，他們發現明顯的行為轉變伴隨的是荷爾蒙的分泌差異，暗示著基因表現的變化，就像是在五十年中重現了狼在一萬多年間漸漸變為狗的過程。時至今日，仍有一群親人的狐狸生活在當年西伯利亞的實驗農場裡，卓特也在這個狐狸農場持續推廣教育。

完整記錄時代與科學進展

在實驗開始50年後，行為演化學家、科學歷史學者杜加欽與當時實際參與這項實驗的卓特在本書中記錄了這項「縮短演化進程」的實驗與大時代背景。以往對於貓狗的馴化都只有歷史的片段記載，本書詳細記錄了人類將野生動物馴化為寵物的成功嘗試。

帶有科學、俄國童話和一點點諜報懸疑感的故事……令人驚豔。

——紐約時報書評

杜加欽是科學寫作的老手，能夠將四處擴張的內容變成精簡易讀的敘事。不尋常的是，現年八十多歲的卓特女士在本書中既是共同作者，也是書中主角之一。卓特女士的熱情加入為這段科學故事注入罕見的親近感。

——華爾街日報

在簡單直接、適合一般讀者閱讀的故事中，杜加欽與卓特將複雜的基因學融進了一個關於可愛狐狸的有趣故事。

——出版者週報

【作者簡介】

＞李‧杜加欽 Lee Dugatkin

科學家、科學史學家，現為路易斯維爾大學生物學系教授。

＞柳德米拉‧卓特 Lyudmila Trut

俄羅斯遺傳學家，因為在新西伯利亞進行的銀狐馴化實驗而聞名於世。目前為俄羅斯細胞學暨遺傳學研究所研究員，管理實驗狐狸飼育中心的教育活動。卓特於2020年獲選為美國人文與科學院院士。

【譯者簡介】

范明瑛

國立台灣師範大學翻譯所口譯組、英國蘭開斯特大學國際法研究所畢業。現為專職中英文口筆譯、會議活動雙語主持人。譯有《暗黑森林》、《為什麼睡不著？》等書。